Системные операторы (transmission system operators, TSOs) стран Балтии и Польши – Litgrid (Литва), AST (Латвия), Elering (Эстония) и PSE (Польша) – подали совместную заявку в фонд ЕС по инвестициям в инфраструктуру – Connecting Europe Facility (CEF) – на финансирование второй фазы проекта синхронизации энергосистем стран Балтии с синхронной зоной Континентальной Европы и десинхронизации от Единой энергосистемы России – Baltic Synchronisation project Phase 2.

Выделенное ЕС финансирование планируется направить на укрепление сетевой инфраструктуры, закупку оборудования для регулирования частоты и модернизацию ИТ систем. Общий объем финансирования, запрашиваемого четырьмя странами, составляет € 238 млн, из которых Литве должно быть выделено € 41 млн, Латвии – € 49 млн, Эстонии – € 37 млн и Польше – € 111 млн.

В рамках реализации проекта синхронизации в 2019 г. и 2020 г. фондом CEF уже выделялось финансирование. К настоящему времени страны Балтии и Польша получили более € 1 млрд со стороны ЕС. Дальнейшая финансовая поддержка в рамках CEF обеспечит своевременное завершение проекта синхронизации, который имеет большое значение как для стран Балтийского региона, так и для ЕС в целом. Совместная заявка на финансирование в рамках CEF является примером плодотворного и продуктивного регионального сотрудничества, направленного на обеспечение надежного энергоснабжения и рыночной интеграции стран Балтии.

На данный момент страны Балтии и Польша уже реализовали ряд проектов по укреплению сетевой инфраструктуры, установке автотрансформаторов и синхронных конденсаторов в энергосистемах стран Балтии, а также строительству третьего трансграничного соединения между Эстонией и Латвией. Кроме того, PSE и Litgrid совместно выполнили работы в рамках подготовительного этапа сооружения подводного высоковольтного (high voltage direct, HVDC) соединения Harmony Link, включая исследование морского дна, приобретение земельных участков для строительства подстанций, а также приступили к закупкам HVDC кабелей и оборудования для преобразовательных подстанций.

Строительство дополнительной трансграничной инфраструктуры между странами в рамках второй фазы проекта синхронизации повысит энергетическую безопасность в регионе, а также создаст новые возможности для участников энергетического рынка, стимулируя тем самым функционирование европейского энергорынка.

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