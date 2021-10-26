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АО "Контактор" выпустило серию видеороликов о новой серии автоматических выключателей ВА57-35М с подробной инструкцией по работе аппаратов и монтажу аксессуаров

АО Контактор выпустило серию видеороликов о новой серии автоматических выключателей ВА57-35М с подробной инструкцией по работе аппаратов и монтажу аксессуаров

26 октября 2021, 15:42
Рубрика: Компании
Метки: АО КОНТАКТОР
Отрасль: Электротехника 
Источник: Завод Контактор

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АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) выпустило цикл видеороликов о новой серии автоматических выключателей ВА57-35М, в которых подробно показаны принципы и способы монтажа.

ВА57-35М – это серия автоматических выключателей на токи от 16 до 250 А с номинальным напряжением до 690 В переменного и 440 В постоянного тока. Предельная отключающая способность аппаратов – до 42 кА (при 400 В). За счет улучшенных характеристик и дополнительных аксессуаров изделия находят применение на самых разнообразных объектах.

Видеопрезентация новых автоматических выключателей подробно представляет особенности серии ВА57-35М и области ее применения. Так, обновленная серия имеет высокие эксплуатационные характеристики: надежная работа в аварийных режимах и безопасность персонала в ходе работы с устройством.

Удобство и простота монтажа расширяют возможности автоматического выключателя. Процесс установки выключателей ВА57-35М понятный и легкий. Это, в свою очередь, сокращает сроки сдачи объекта и, как следствие, стоимость работ снижается.  Конструкция корпуса выключателей ВА57-35М предохраняет от случайных контактов с токоведущими частями автоматического выключателя и дает возможность размещения выключателя в шкафу и вертикально, и горизонтально. Подвод питания к автоматическому выключателю устанавливается как сверху, так и снизу, это не влияет на работу устройства. Такая конструкция упрощает присоединение проводников к аппарату.

У автоматического выключателя ВА57-35М имеется широкий выбор модульных монтажных, электрических аксессуаров и аксессуаров оперирования. Это значительно расширяет возможности аппарата и позволяет дооснастить его самостоятельно до необходимой комплектации без обращения к заводу-изготовителю за требуемым исполнением. Так, аппараты ВА57-35М могут быть оснащены вспомогательным контактом, комбинированным контактом сигнализации, независимым расцепителем, расцепителем минимального напряжения и другими аксессуарами.

Дополнительные элементы к автоматическим выключателям просты в эксплуатации - их легко заказать, установить и заменить. В видеоинструкциях доступно рассказано о подборе устройств в зависимости от потребностей заказчика и их последующей установке. Большой выбор электрических и монтажных аксессуаров ВА57-35М значительно увеличивает функционал выключателя, расширяет области его применения как в новых проектах, так и при модернизации действующих электрощитовых.

Цикл видеоинструкций демонстрирует все процессы с точными комментариями, что поможет провести самостоятельный правильный монтаж аппарата и аксессуаров.

Видеопрезентация и инструкции по работе с серией автоматических выключателей ВА57-35М доступны на официальном сайте АО «Контактор» по ссылке.

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Источник: Завод Контактор

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