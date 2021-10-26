На строительство четырех участков Вознесенского тракта в Казани (Республика Татарстан) заключен контракт. Работы выполнит ООО «Волга-Автодор». Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Контракт на строительство Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе города в рамках второй, четвертой, шестой и седьмой очередей заключен на сумму 6,29 млрд рублей в понедельник, 25 октября. Итоги конкурса по выбору подрядчика для проведения работ были подведены в середине месяца, победителем стало ООО «Волга-Автодор», второй номер присвоен ООО «Волгадорстрой».

Добавим, что к строительству объекта необходимо приступить 1 ноября, а завершить все работы - к 15 ноября 2023 года. Средства на строительство четырех участков выделят из республиканского бюджета.

Напомним, строительство первой очереди Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе Казани проведет также ООО «Волга-Автодор». Подрядчик был выбран в марте текущего года, ценовое предложение компании составило 1,39 млрд рублей. Срок завершения строительства участка длиной 3,8 км - октябрь 2023 года.

Добавим, общая протяженность трассы составит около 10 км. Проезжая часть дороги будет состоять из шести полос движения. Благодаря реализации проекта удастся разгрузить Мамадышский тракт и частично Оренбургский тракт. Общее финансирование работ - порядка 17 млрд рублей.