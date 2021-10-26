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Михаил Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления

Михаил Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления

26 октября 2021, 10:36
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Источник: government.ru

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Создание единой системы сбора, учёта и анализа социально-экономических показателей, перевод проверок бизнеса в дистанционный формат, автоматизация бюджетного процесса и учёта – на достижение этих и других результатов ориентировано стратегическое направление «Цифровая трансформация госуправления». Документ своим распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Работа ведётся в рамках президентского указа о национальных целях развития до 2030 года. Цифровая трансформация отраслей российской экономики и социальной сферы определена в нём в качестве одного из приоритетов.

В сфере госуправления к 2030 году предполагается решить целый ряд масштабных задач.

Например, создание автоматизированной системы сбора и анализа отчётности по всем социально-экономическим показателям, цифровизация источников таких данных и запуск процесса их непрерывной обработки позволят органам власти получать информацию о состоянии отраслей экономики и социальной сферы в режиме реального времени. Это повысит качество и оперативность принимаемых решений.

Перевод в полностью электронный вид всех процессов, связанных с подготовкой, согласованием, исполнением бюджетов всех уровней, автоматическое формирование отчётности и аналитики с помощью «одной кнопки» позволит в том числе обеспечить должный контроль за доведением бюджетных выплат гражданам.

Единая цифровая платформа контроля и надзора даст возможность к 2030 году перевести до 90% проверок бизнеса в дистанционный режим там, где это возможно. Предприниматели смогут получать от государства персонализированные обновления по обязательным требованиям. Данные о проверках из единой системы будут использоваться для составления рейтинга предприятий по уровню надёжности.

Ещё один проект, связанный с созданием типового автоматизированного рабочего места госслужащего на основе отечественных технологий, позволит работникам федеральных, региональных и муниципальных ведомств выполнять свои обязанности из любого места при наличии доступа в интернет.

Цифровая трансформация госуправления подразумевает и создание единой системы предоставления госуслуг. На этой платформе ведомства смогут самостоятельно переводить в электронный вид различные услуги и оказывать их в проактивном формате, в том числе в зависимости от жизненной ситуации пользователя.

Ответственным за реализацию стратегического направления «Цифровая трансформация госуправления» назначено Минцифры. Другие министерства, в частности Минэкономразвития, Минпромторг, будут соисполнителями.

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Источник: government.ru

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