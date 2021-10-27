Магистрант второго курса Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) Елена Максакова, обучающаяся по специализированной программе Системного оператора, и молодые специалисты – сотрудники филиалов Смоленское и Башкирское РДУ Алексей Назаров, Рустам Гарафутдинов и Эдуард Хасанов удостоены дипломов XVI Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике».

На основных секциях конференции молодые специалисты выступили с докладами по актуальным проблемам развития электроэнергетики. В частности, на секции «Релейная защита и автоматизация, линии электропередач и подстанции» заслушаны доклады диспетчера Оперативно-диспетчерской службы Смоленского РДУ Алексея Назарова «Методика комплексной оценки надёжности линий электропередачи при оперативно-диспетчерском управлении», главного специалиста Службы электрических режимов Башкирского РДУ Рустама Гарафутдинова «Технология виртуального синхронного генератора как средство повышения устойчивости энергосистемы» и Елены Максаковой «Защита ближнего резервирования автотрансформатора». Презентация дежурного инженера по оперативному планированию Службы энергетических режимов и балансов Башкирского РДУ Эдуарда Хасанова на секции «Информационные системы и новые технологии» была посвящена применению технологии нейронных сетей для прогнозирования потребления активной мощности.

По итогам работы каждой секции экспертная комиссия оценивала выступления участников и определяла доклады, представляющие наибольший научно-практический интерес. В состав комиссии входили представители профессорско-преподавательского состава КГЭУ и сотрудники РДУ Татарстана, в том числе главный специалист Службы релейной защиты и автоматики Игорь Иванов и главный специалист Службы автоматизированных систем диспетчерского управления Евгений Журавлев.

Жюри высоко оценило представленные специалистами Системного оператора работы, отметило актуальность выбранных тем и наградило авторов дипломами за высокий научный уровень подготовленных докладов. Материалы докладов будут включены в состав готовящегося в настоящее время сборника статей по итогам конференции. Сборник входит в перечень изданий, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Комментируя результаты конференции, директор РДУ Татарстана Андрей Большаков отметил, что работа с молодежью входит в число приоритетных направлений работы Системного оператора по развитию кадрового резерва. Участие в научно-технических форумах и других образовательных мероприятиях позволяет выявить ярких и талантливых сотрудников, раскрыть творческие способности молодых специалистов, стимулировать общение молодежи с представителями профессионального и научного сообществ, а также продуктивный обмен опытом и идеями.

О конференции «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике»

XVI Всероссийская открытая молодежная научно-практическая конференция «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике» прошла 20–22 октября в Казани. Мероприятие организовано КГЭУ совместно с Филиалом Системного оператора РДУ Татарстана и Фондом «Надежная смена» в рамках работы Молодежной секции РНК СИГРЭ. Конференция проводится ежегодно с 2009 года в соответствии с планом совместной работы АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» при содействии и поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и Министерства образования и науки региона.

Цель конференции – развитие научного и творческого потенциала молодежи, привлечение студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых к решению актуальных задач энергетики, выявление наиболее одаренных и мотивированных молодых специалистов, а также привлечение их к обсуждению результатов новейших исследований и практических достижений в сфере оперативно-диспетчерского управления и электроэнергетики в целом.

В этом году конференция прошла в очно-заочном формате. Участие в ее работе приняли более 170 ученых, аспирантов, студентов, сотрудников вузов, работников научно-исследовательских учреждений, предприятий ЖКХ и компаний топливно-энергетического комплекса, в том числе представители научно-образовательных сообществ Болгарии, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. Всего в ходе конференции было представлено 109 секционных докладов.