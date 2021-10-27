Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №21

Представляем вашему вниманию очередную подборку материалов по развитию технологий производства и использования водорода и перспективам для России, которые могут заинтересовать специалистов в обрасти альтернативной энергетики, водородная энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Производство водорода может подстегнуть энергоцены

Амбициозные планы правительства по производству и экспорту водорода представляются завышенными и требуют дополнительной экспертной проверки и всесторонней оценки экономических последствий. Об этом Василий Киселев, директор «Сообщества потребителей энергии», объединяющего энергоемкую промышленность, предупредил в письме вице-премьера Александра Новака (копия есть в «НГ»). Опасения промышленников вызывают параметры утвержденной 5 августа Концепции развития водородной энергетики: Василий Киселев предлагает заново выполнить расчет потенциального объема экспорта российского водорода и оценить, какая нагрузка может быть возложена на потребителей, если строительство дополнительных объектов генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), обеспечивающих выработку зеленого водорода, будет возложено на потребителей оптового энергорынка.

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РЭА по заказу консорциума из 25 компаний займется подготовкой федеральной программы по развитию технологий производства низкоуглеводного водорода в РФ

«На сегодняшний день консорциум из 25 крупных компаний, которые работают на рынке водородной энергетики, в том числе «Роснано», «Газпром», создали консорциум и определили РЭА как точку сборки федеральной программы по разработке низкоуглеродного водорода», - сказал глава «Российского энергетического агентства» Алексей Кулапин на конференции IH2CON.



По его словам, программа будет подготовлена до конца текущего года. Помимо своих специалистов, РЭА будет привлекать для подготовки программы экспертов ведущих консалтинговых агентств.

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Водороду может грозить дефицит воды

Рост числа проектов по получению “зеленого” водорода может быть замедлен из-за дефицита воды, так что активное развитие отрасли требует создания дополнительного рынка опреснения, считают эксперты Rystad Energy.

К 2040 году установленная мощность электролизеров, необходимых для получения водорода, может составить 206 ГВт, и им потребуется до 620 млн кубометров воды. Однако зачастую такие проекты реализуют на территориях с дефицитом Н2О, пишут эксперты Rystad Energy. По уже имеющимся планам, к 2040 году в мире будет производиться около 30 млн тонн водорода. Более 70% водородных электролизеров будут расположены в засушливых районах, таких как Испания и Чили. Более 80% из этих проектов потребуют опресненную воду, однако для того необходимы дополнительные ВИЭ-мощности.

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«Зеленый» водород в Китае: догнать и перегнать

Поддерживаемая государством китайская промышленная группа China Hydrogen Alliance выступила с инициативой по созданию в стране 100 ГВт мощностей по производству экологически чистого водорода к 2030 году.



Четкие детали и необходимые инвестиции инициативы, получившей название «Возобновляемый водород 100», пока не приводятся. Однако китайское правительство уже призвало поддержать установку сверхмощных электролизеров для производства «зеленого» водорода, а также ВИЭ-проекты, необходимые для их питания.

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Платформа для визуализации водородных проектов

ENTSOG запустил европейскую платформу для визуализации водородных проектов по всей цепочке поставок - от производства и транспортировки до распределения, хранения и конечного потребления, - обращают внимание коллеги из ТГК Татьяна Митрова Energy for life.

Что включает:

интерактивная карта;

> 300 водородных проектов;

> 70 инфраструктурных проектов;

> 60 интегрированных проектов;

открытые данные.

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Представлен самый большой в мире грузовой автомобиль на водородных топливных элементах

В северо-восточной части Южной Африки, неподалеку от поселка Могалаквена расположен одноименный открытый платиновый рудник, которым владеет компания под названием Anglo American. В настоящее время экологическая обстановка в районе рудника весьма и весьма далека от идеала, а главным источником выбросов и загрязнения является "армия" огромных карьерных дизельных самосвалов Komatsu 930E.

Но в скором времени эта ситуация будет исправлена, благодаря работе компании First Mode, специалисты которой уже прямо сейчас занимаются переоснащением первого грузовика Komatsu 930E, превращая его в самый большой в мире грузовик на водородных топливных элементах.

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