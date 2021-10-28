Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку Амурской области на реализацию мероприятий по переселению из аварийного жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Региону выделено 3,2 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку Амурской области на предоставление финансовой поддержки, в том числе сверхлимитной, на реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в национальный проект "Жилье и городская среда" <…> Амурская область, согласно одобренной заявке на реализацию мероприятий программы 2023-2024 годов для расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, получит из средств Фонда ЖКХ 3,23 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В рамках софинансирования регион добавит 133,4 млн рублей. На выделенные средства область сможет обеспечить новым жильем более 2,5 тыс. человек - это 1 150 жилых помещений общей площадью 44,76 тыс. кв. м на территории девяти муниципальных образований.

В Амурской области с 2013 года по программам переселения граждан из аварийного жилья, в том числе с участием финансовой поддержки Фонда ЖКХ переселено более 15,4 тыс. человек из 271 тыс. кв. м аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что в январе 2022 года в Приамурье началась масштабная работа по актуализации информации о наличии неучтенного аварийного жилищного фонда, а также ветхого жилья, не вошедшего в действующие федеральные программы.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей.