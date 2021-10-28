"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" на выставке POWEREXPO ALMATY 2021

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28 октября 2021, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, POWEREXPO ALMATY-2021
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" принял участие в выставке POWEREXPO ALMATY 2021, 19-ой казахстанской международной выставке "Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение".
Мероприятие было очень насыщенным. Представители компании провели много встреч и переговоров с потенциальными заказчиками. Это, безусловно, положит начало новым торговым связям и экспортным поставкам продукции Торгового Дома "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", находящегося в Орле.
Стенд КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" – достойное украшений выставки!
Участие в таких выставках, безусловно, способствует выходу компании на иностранные рынки. Нет ничего лучше такого живого человеческого общения. Вместе мы делаем все для развития двусторонних экономических отношений областных и зарубежных предпринимателей, а также для привлечения инвестиций в регион.
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