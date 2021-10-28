"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" на выставке POWEREXPO ALMATY 2021

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" принял участие в выставке POWEREXPO ALMATY 2021, 19-ой казахстанской международной выставке "Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение".

Мероприятие было очень насыщенным. Представители компании провели много встреч и переговоров с потенциальными заказчиками. Это, безусловно, положит начало новым торговым связям и экспортным поставкам продукции Торгового Дома "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", находящегося в Орле.

Стенд КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" – достойное украшений выставки!

Участие в таких выставках, безусловно, способствует выходу компании на иностранные рынки. Нет ничего лучше такого живого человеческого общения. Вместе мы делаем все для развития двусторонних экономических отношений областных и зарубежных предпринимателей, а также для привлечения инвестиций в регион.