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Генеральный директор "Оптикэнерго" Михаил Боксимер награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина №596-УП от 25 октября 2021 года Михаил Эвирович Боксимер награжден медалью ордена "За заслуги пред Отечеством" II степени.

Поздравляем генерального директора Группы Компаний "Оптикэнерго" Михаила Эвировича с заслуженной наградой!

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Источник: ГК "Оптикэнерго"

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