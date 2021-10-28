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Кабельщики здесь! (2021, feat. RusCable Review, prod Kabel.FM)
28 октября 2021, 13:30
Рубрика: Персоны
Метки: МИХАИЛ ЭВИРОВИЧ БОКСИМЕР, ОПТИКЭНЕРГО
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ГК "Оптикэнерго"
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина №596-УП от 25 октября 2021 года Михаил Эвирович Боксимер награжден медалью ордена "За заслуги пред Отечеством" II степени.
Поздравляем генерального директора Группы Компаний "Оптикэнерго" Михаила Эвировича с заслуженной наградой!
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