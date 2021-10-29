Для проживания студентов ДГТУ выделили 1,4 млрд рублей

Для проживания иногородних студентов колледжей Донского государственного технического университета построят общежитие, сообщает RosTender.info.

Участок под строительство расположен на территории университета в Октябрьском районе. Проект предусматривает строительство двух 25-этажных жилых корпусов общежития. Форма корпусов – эллипс, они развернуты друг к другу под углом и соединяются между собой переходной галереей на уровне второго этажа.

Помимо жилых ячеек, в общежитии планируется запроектировать мини-прачечную самообслуживания, комнату для игры в настольный теннис и бильярд, а также конфренц-зал и медицинский кабинет. Общая вместимость жилых ячеек составляет 992 человека.

На строительство объявлен электронный аукцион, заказчиком выступает Донской государственный технический университет. Заявки на участие принимают до 9 ноября, с подрядчиком заключат контракт на 1,4 млрд рублей. Срок выполнения работ составляет 32 месяца.

