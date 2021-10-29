29 октября 2021 года, Анкара, Турция - Совет по ядерному регулированию согласовал решение о выдаче в пользу АО «Аккую Нуклеар» (предприятие Госкорпорации «Росатом») лицензии на строительство блока № 4 АЭС «Аккую» (Турция). Получение лицензии позволяет приступить к выполнению всех строительно-монтажных работ на блоке, включая объекты обеспечения ядерной безопасности.

Пакет заявочной документации на получение лицензии был направлен в Агентство по ядерному регулированию Турции (NDK) 12 мая 2020 года. В составе заявки на получение лицензии на строительство АО «Аккую Нуклеар» представило в NDK предварительный отчёт обоснования безопасности (ПООБ), вероятностный анализ безопасности (ВАБ) АЭС «Аккую», а также ряд других документов, подтверждающих безопасность и надёжность энергоблока. По итогам изучения заявочной документации решением Совета Агентства по ядерному регулированию была согласована выдача лицензии на строительство блока. Она даёт возможность начать строительство всех объектов реакторного и турбинного островов энергоблока.

«Получение лицензии на строительство 4-го энергоблока – важный этап в жизни нашего проекта. Во-первых, я хочу от всей души поблагодарить и турецких, и российских коллег, которые были задействованы в получении этого важного документа. С получением лицензии на сооружение четвертого энергоблока мы завершили процесс лицензирования строительства нашей четырехблочной АЭС. И таким образом подтвердили безопасность, полномасштабную проработку, валидность и уникальность нашего проекта с участием наших турецких коллег из Агентства по ядерному регулированию. Мы сейчас готовы к развёртыванию работ на всех четырех энергоблоках. В начале следующего года приступаем к сооружению фундаментной плиты зданий ядерного острова», – прокомментировала генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.

До получения лицензии на строительство на участке сооружения блока № 4 на основании ограниченного разрешения на строительство от 30 июня 2021 года велись работы подготовительного этапа — инженерные изыскания и устройство котлована. До конца текущего года планируется приступить к устройству бетонного основания фундаментных плит реакторного и турбинного зданий, а затем к армированию фундаментов.

Процесс лицензирования первой в Турции атомной электростанции предусматривает получение около 120 различных лицензий и разрешений от различных государственных ведомств Турецкой Республики. На сегодняшний день уже оформлены ключевые лицензии и разрешения – положительное заключение по ОВОС (отчёт по оценке воздействия на окружающую среду), лицензия на генерацию электроэнергии, лицензии на строительство блоков № 1, № 2, № 3 и № 4, разрешение на эксплуатацию грузового терминала «Восточный». В дальнейшем Агентству по ядерному регулированию предстоит рассмотреть заявки на получение лицензий на начало пуско-наладочных работ, загрузку топлива, ввод в эксплуатацию и на аккредитацию персонала для каждого из четырёх строящихся энергоблоков АЭС.

На сегодняшний день площадка сооружения атомной электростанции «Аккую» — одна из крупнейших атомных строек в мире. На площадке строительства АЭС ежедневно трудятся более 13 тысяч человек, задействовано более 1000 единиц строительной техники и автотранспорта, в том числе свыше 70 строительных кранов. Все работы на площадке ведутся в тесной координации и под пристальным надзором турецких государственных органов и независимых инспекционных организаций.

Источник: Пресс-служба АО «Аккую Нуклеар»