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На школу и детский сад в Нахабино выделили 1,1 млрд

На школу и детский сад в Нахабино выделили 1,1 млрд

1 ноября 2021, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Объявлен тендер на строительство общеобразовательной школы на 900 мест с пристроенным блоком детского сада вблизи Нахабино, сообщает RosTender.info. Заказчиком выступает управление капитального строительство городского округа Красногорск. Согласно проектной документации, школа будет представлять собой четырехэтажное здание с тремя ступенями общего образования – в начальной школе будут обучаться 300 детей, в средних и старших классах будет 450 и 150 учащихся. Блок детского сада запроектирован на 150 детей от 1,5 до 7 лет.

Заявки на участие в тендере принимают до 1 декабря. По контракту подрядчику предстоит заняться разработкой рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. Начальная цена контракта – 1,1 млрд рублей. Строительство школы и детского сада завершится в 2023 году.
 

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Источник: Ростендер

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