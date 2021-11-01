На школу и детский сад в Нахабино выделили 1,1 млрд

Объявлен тендер на строительство общеобразовательной школы на 900 мест с пристроенным блоком детского сада вблизи Нахабино, сообщает RosTender.info. Заказчиком выступает управление капитального строительство городского округа Красногорск. Согласно проектной документации, школа будет представлять собой четырехэтажное здание с тремя ступенями общего образования – в начальной школе будут обучаться 300 детей, в средних и старших классах будет 450 и 150 учащихся. Блок детского сада запроектирован на 150 детей от 1,5 до 7 лет.

Заявки на участие в тендере принимают до 1 декабря. По контракту подрядчику предстоит заняться разработкой рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. Начальная цена контракта – 1,1 млрд рублей. Строительство школы и детского сада завершится в 2023 году.

