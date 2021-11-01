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Путин одобрил передачу земли для развития инфраструктуры аэропорта проекта "Восток ойл"

Путин одобрил передачу земли для развития инфраструктуры аэропорта проекта Восток ойл

1 ноября 2021, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ВОСТОК ОЙЛ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин распорядился передать без проведения торгов участок земли федеральной собственности в аренду ООО "Восток Ойл" для развития инфраструктуры аэропорта. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

В нем говорится, что предоставление участка необходимо "для реализации инвестиционного проекта "Восток ойл" в части, касающейся развития инфраструктуры аэропорта Норильск имени Урванцева". Распоряжение датировано 1 ноября 2021 года.

Ранее "Роснефть" и "Норникель" договорились о том, что будут развивать логистическое обслуживание проекта "Восток ойл". Оно предусматривает привлечение транспортных филиалов "Норникеля", а также совместное использование инфраструктуры аэропорта "Норильск".

О проекте

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия. В декабре 2020 года "Роснефть" закрыла сделку по продаже 10% "Восток ойла" швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд. А в октябре была закрыта сделка по продаже 5% акций в проекте консорциуму из компаний Vitol и Mercantile & Maritime.

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Источник: ТАСС

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