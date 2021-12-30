Новая ФСНБ-2022 утверждена Минстроем России

Минстрой России приказом № 1046/пр от 30 декабря 2021 года утвердил новую федеральную сметную нормативную базу ФСНБ-2022, вступающую в действие 30 июня 2022 года.

Главные отличия новой сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 от ФСНБ-2020 и всех предыдущих редакций – это новый актуальный уровень цен 2022 года, а также отсутствие в составе базы единичных расценок – ФЕРов.

В рамках работ по актуализации сметно-нормативной базы было проанализировано 51 925 сметных норм. Изменениям в различной степени подверглись 34 222 сметных нормы.

В целом ФСНБ-2022 содержит 118 сборников, включающих 51 601 норму, а также сметные цены по 24 873 номенклатурным позициям материалов и 1 658 – машин и механизмов.

Подробнее с внесенными изменениями можно ознакомиться на сайте федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) по ссылке. Кроме того, ФГИС ЦС содержит сборники в печатном виде, с которыми можно ознакомиться и скачать здесь, а также форму для направления замечаний и предложений к ФСНБ-2022, не предполагающую предоставление ответа. Все поступающие предложения и замечания будут отработаны и, при необходимости, учтены в очередных дополнениях и изменениях в ФСНБ-2022.

Обращаем внимание, что для разработчиков сметных программных комплексов на сайте ФГИС ЦС в ближайшее время будет размещена ФСНБ-2022 в формате открытых данных.

Ознакомиться с приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и скачать его можно будет в ближайшее время на официальных сайтах Минстроя России и ФГИС ЦС.