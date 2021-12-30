Новогоднее поздравление от КСК-групп

Топ-5 задач кабельщиков
30 декабря 2021, 15:43
Рубрика: Компании
Метки: КСК-ГРУПП
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "КСК-групп"
Уважаемые партнеры! Поздравляем с наступающим Новым годом! Пусть новый год нашего сотрудничества будет еще более продуктивным, успешным и способным порадовать нас всех! Пусть неудачи обернутся новыми победами, а трудные решения станут правильным выбором. От всего сердца желаем вам дальнейших успехов!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив ООО «КСК-групп»
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