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Новогоднее поздравление от КСК-групп

Новогоднее поздравление от КСК-групп

30 декабря 2021, 15:43
Рубрика: Компании
Метки: КСК-ГРУПП
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "КСК-групп"

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Новости компании

Уважаемые партнеры! Поздравляем с наступающим Новым годом! Пусть новый год нашего сотрудничества будет еще более продуктивным, успешным и способным порадовать нас всех! Пусть неудачи обернутся новыми победами, а трудные решения станут правильным выбором. От всего сердца желаем вам дальнейших успехов!

С наилучшими пожеланиями,

коллектив ООО «КСК-групп»

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Источник: ООО "КСК-групп"

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