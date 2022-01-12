Следователями следственного управления УМВД России по городу Череповцу закончено расследование уголовного дела в отношении трех участников 1983 г.р., 1984 г.р. и 1988 г.р. по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

По версии следствия, в начале июня 2021 г. двое мужчин 1984 г.р. и 1988 г.р., являясь работниками подрядной организации, находящейся на территории крупного промышленного предприятия, выполняли работы на территории распределительной подстанции. В ходе своей деятельности подозреваемые обнаружили катушку делового кабеля, после чего у них возник умысел на хищение данного кабеля. Пользуясь тем, что за их действиями никто не наблюдает, мужчины в рабочие смены, при помощи пилы-болгарки отпиливали различные куски кабеля от катушки, которые впоследствии прятали на территории предприятия. Для транспортировки краденого кабеля за пределы предприятия мужчины привлекли к преступлению водителя автомобиля-манипулятора 1983 г.р. Мужчина также осуществлял деятельность на территории предприятия, но в другой подрядной организации. Желая избежать обнаружения кабеля сотрудниками охраны на КПП, злоумышленники погружали имущество в служебный автомобиль, на котором 38-летний подельник в конечном итоге вывез 550 метров делового кабеля. Похищенный кабель злоумышленники сдавали в пункты приема металла, а вырученные денежные средства распределяли между собой. Ущерб от действий подозреваемых составил более 900 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи вменяемой злоумышленникам предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с выплатой крупного штрафа. В отношении подозреваемых на период предварительного следствия избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.