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Череповецкие полицейские завершили расследование уголовного дела по факту кражи медного кабеля длинной более полукилометра

Череповецкие полицейские завершили расследование уголовного дела по факту кражи медного кабеля длинной более полукилометра

12 января 2022, 15:15
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖА
Источник: 35.мвд.рф

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Следователями следственного управления УМВД России по городу Череповцу закончено расследование уголовного дела в отношении трех участников 1983 г.р., 1984 г.р. и 1988 г.р.  по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

По версии следствия, в начале июня 2021 г. двое мужчин 1984 г.р. и 1988 г.р., являясь работниками подрядной организации, находящейся на территории крупного промышленного предприятия, выполняли работы на территории распределительной подстанции. В ходе своей деятельности подозреваемые обнаружили катушку делового кабеля, после чего у них возник умысел на хищение данного кабеля. Пользуясь тем, что за их действиями никто не наблюдает, мужчины в рабочие смены, при помощи пилы-болгарки отпиливали различные куски кабеля от катушки, которые впоследствии прятали на территории предприятия. Для транспортировки краденого кабеля за пределы предприятия мужчины привлекли к преступлению водителя автомобиля-манипулятора 1983 г.р. Мужчина также осуществлял деятельность на территории предприятия, но в другой подрядной организации.  Желая избежать обнаружения кабеля сотрудниками охраны на КПП, злоумышленники погружали имущество в служебный автомобиль, на котором 38-летний подельник в конечном итоге вывез 550 метров делового кабеля. Похищенный кабель злоумышленники сдавали в пункты приема металла, а вырученные денежные средства распределяли между собой. Ущерб от действий подозреваемых составил более 900 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи вменяемой злоумышленникам предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с выплатой крупного штрафа. В отношении подозреваемых на период предварительного следствия избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

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Источник: 35.мвд.рф

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