Путепровод вблизи Зинино в Уфе строят в круглосуточном режиме

В Уфе (Республика Башкортостан) в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается строительство путепровода через ж/д пути Южного обхода города вблизи населенного пункта Зинино. Работы на объекте идут в круглосуточном режиме, сообщает в пятницу, 14 января, пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии со ссылкой на администрацию Уфы.

Строительство путепровода и автодороги от развязки на трассе М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе началось в июне прошлого года. Каждый день на объекте задействовано 80 человек и 25 единиц современной дорожной техники, в том числе кран SANY грузоподъемностью 260 тонн.

С начала работ специалисты устроили буронабивные сваи на трех опорах и ростверки. Сейчас продолжают возведение тел опор. Параллельно с этим субподрядчик «Башкиравтодор» возводит земляное полотно и отсыпает подходы.

Новый путепровод будет расположен в 200 метрах от действующего ж/д переезда. После ввода объекта в эксплуатацию действующий переезд демонтируют, а новый путепровод избавит жителей населенного пункта от автомобильных пробок. По информации пресс-службы, сейчас на действующем ж/д переезде постоянно возникают заторы, в часы пик время ожидания может доходить до 50-60 минут. Кроме того, здесь происходят ДТП, в том числе с летальным исходом.

Согласно проекту, длина путепровода составит 106,5 метра, он будет состоять из трех пролетов. Пролетное строение будет опираться на четыре опоры, в каждом сечении предусмотрено по 12 балок пролетного строения длиной 33 метра. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на третий квартал 2023 года.

Добавим, что строительство ведет АО «Уралмостострой» - с компанией заключен контракт на сумму 1,3 млрд рублей.

Автор фото: ufacity.info