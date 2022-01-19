Дорожники в Краснодарском крае в рамках нацпроекта приступили к завершающему этапу строительства северного обхода Анапы протяженностью 13,5 км, работы планируется завершить до конца 2022 года. Проект призван улучшить дорожную ситуацию на трассах, ведущих к курортам Черного моря, в том числе в Крыму, сообщили журналистам в пресс-службе Упрдор "Черноморье" в среду.

В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика, на трассах, ведущих к черноморскому побережью, образуются пробки. В регионе высокими темпами реализуют госпрограммы по ремонту дорог, работы ведутся в том числе на трассах, ведущих к черноморскому побережью. Анапа является одним из популярных курортов региона.

"Строители приступили к завершающему этапу строительства северного обхода Анапы: речь идет об участке 47 км - 52 км автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь, работы на котором закончат до конца 2022 года. Общая протяженность строящегося участка - 13,5 км. Объект является важной частью развивающейся сети дорог в направлении черноморских курортов и Крымского полуострова и реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на строящемся участке оборудуют три транспортные развязки, реализация проекта позволит снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру Анапы и улучшит дорожную ситуацию на трассе А-290, ведущей к Крымскому мосту.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Туристический поток на курортах Краснодарского края практически достиг показателей рекордного 2019 года: по итогам 2021 года Кубань посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения. Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.