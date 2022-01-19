 
Инвестиции (проекты)

Обход Анапы построят до конца 2022 года для развития сети дорог к черноморским курортам

Обход Анапы построят до конца 2022 года для развития сети дорог к черноморским курортам

19 января 2022, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, НАЦПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
348

Дорожники в Краснодарском крае в рамках нацпроекта приступили к завершающему этапу строительства северного обхода Анапы протяженностью 13,5 км, работы планируется завершить до конца 2022 года. Проект призван улучшить дорожную ситуацию на трассах, ведущих к курортам Черного моря, в том числе в Крыму, сообщили журналистам в пресс-службе Упрдор "Черноморье" в среду.

В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика, на трассах, ведущих к черноморскому побережью, образуются пробки. В регионе высокими темпами реализуют госпрограммы по ремонту дорог, работы ведутся в том числе на трассах, ведущих к черноморскому побережью. Анапа является одним из популярных курортов региона.

"Строители приступили к завершающему этапу строительства северного обхода Анапы: речь идет об участке 47 км - 52 км автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь, работы на котором закончат до конца 2022 года. Общая протяженность строящегося участка - 13,5 км. Объект является важной частью развивающейся сети дорог в направлении черноморских курортов и Крымского полуострова и реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на строящемся участке оборудуют три транспортные развязки, реализация проекта позволит снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру Анапы и улучшит дорожную ситуацию на трассе А-290, ведущей к Крымскому мосту.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Туристический поток на курортах Краснодарского края практически достиг показателей рекордного 2019 года: по итогам 2021 года Кубань посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения. Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Бурятии отремонтируют автодорожный мост через реку Толбазиха 19.01.2022
В Бурятии отремонтируют автодорожный мост через реку Толбазиха
Три новостройки в Зеленограде введут в эксплуатацию по программе реновации до конца года 19.01.2022
Три новостройки в Зеленограде введут в эксплуатацию по программе реновации до конца года
Промысловые трубопроводы построят на Пограничном и Холмогорском месторождениях 19.01.2022
Промысловые трубопроводы построят на Пограничном и Холмогорском месторождениях "Газпром нефти"
Якутия получит 4,4 млрд рублей на освоение семи перспективных участков полезных ископаемых 19.01.2022
Якутия получит 4,4 млрд рублей на освоение семи перспективных участков полезных ископаемых

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно