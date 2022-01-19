В Бурятии отремонтируют автодорожный мост через реку Толбазиха

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на капитальный ремонт сооружения, расположенного на трассе Р-258 «Байкал». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Федеральная автомобильная дорога Р-258 «Байкал» проходит по территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Наряду с трассой Р-255 это единственная автомобильная дорога, которая связывает центр России с Сибирью и Дальним Востоком.

Проектной документацией, одобренной Главгосэкспертизой России, предусмотрен капитальный ремонт моста на км 186+523 автомобильной дороги Р-258 в Кабанском районе Республики Бурятия. Мост 1972 года постройки пересекает реку Толбазиха в четырех километрах от поселка Выдрино.

В том числе планируется выполнить капитальный ремонт автодорожных подходов к сооружению, протяженность которых составляет 58,2 м. Для исключения водной и ветровой эрозии укрепят откосы и обочины трассы. Кроме того, на участке установят необходимые дорожные знаки и выполнят дорожную разметку.

В части капремонта моста запроектированы демонтаж промежуточной опоры – надземной части переправы и сооружение нового однопролетного моста с уширением крайних опор. С учетом сейсмичности района решено установить сейсмостойкие опорные части и антисейсмические устройства – поперечные железобетонные упоры с резинометаллическими буферами. Для отвода воды с поверхности проезжей части в пределах мостового полотна обустроят дренажную систему. Вместо железобетонного парапетного ограждения проезжую часть обособят металлическим барьерным.

После капитального ремонта длина моста увеличится с 23,67 м до 24,80 м.

Проектировщик – ООО «ЮГДОРПРОЕКТ». Заказчик – Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства.

Фото: Росавтодор