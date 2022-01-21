2022 год начался для АЭМЗ (входит в холдинг Новосталь-М) с нового достижения. В сортопрокатном цехе завода освоили новый вид продукции — катанку диаметром 5 мм. Такой прокат в России ранее не выпускал никто.

Катанка 5 мм даёт клиентам сразу несколько преимуществ в сравнении с продукцией больших диаметров. В первую очередь это сокращение цикла производства за счёт использования только одной операции волочения при изготовлении проволоки меньшего диаметра с заданными механическими свойствами.

В среднем на 21% в сравнении со стандартной технологией снижаются затраты на электроэнергию, волоки, смазывающие и другие расходные материалы за счёт сокращения суммарной деформации при волочении.

Новый вид катанки позволит повысить производительность волочильного оборудования, так как меньшее сечение катанки позволит выходить на конечный диаметр проволоки с использованием только одного волочильного стана.

Также станет возможным получение низкоуглеродистой проволоки меньшего диаметра (0,8 мм вместо 1,00 мм) без использования термической обработки металла. Это позволит исключить дополнительные затраты на проведение этой дорогостоящей операции и получить конкурентные преимущества тем производителям, у которых отсутствует нужное оборудование для термической обработки.

В совокупности эти преимущества помогут снизить экологическую нагрузку и углеродный след при производстве конечной продукции.

Выпуск катанки диаметром 5 мм рассчитан как на внешний, так и на внутренний рынок, в том числе на производство проволоки в метизном цехе Абинского ЭлектроМеталлургического завода. В ближайшее время специалисты предприятия ставят задачи по совершенствованию технологии производства готовой продукции.

Коммерческий директор Новосталь-М Андрей Круглов примет участие в конференции "Региональная металлоторговля России-2022", которая пройдет в Сочи 10-11 февраля, и сделает доклад на тему «Тренды российского рынка сорта и метизов в 2022 г.: возможные сценарии развития. Стратегия развития Металлургического холдинга «Новосталь-М» в краткосрочном периоде».