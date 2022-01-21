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Американская AES ввела в эксплуатацию первого в мире робота для строительства солнечной станции

Американская AES ввела в эксплуатацию первого в мире робота для строительства солнечной станции

21 января 2022, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: США, РОБОТОТЕХНИКА, Atlas
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Корпорация AES* объявила о вводе в эксплуатацию Atlas, первого робота такого типа для установки солнечных батарей, разработанного в сотрудничестве с Calvary Robotics** и другими компаниями. Atlas, обладающий искусственным интеллектом, предполагается использовать при строительстве СЭС для выполнения тяжелых работ по подъему, размещению и монтажу солнечных модулей. Использование робота позволяет быстро развертывать новые солнечные установки в любых масштабах, обеспечивает безопасную рабочую среду, существенно сокращает сроки реализации проектов и их себестоимость.

Вице-президент Calvary Robotics по робототехнике и технологиям высоко оценил проделанную при разработке Atlas работу, отдельно отметив благоприятные перспективы в энергетике для нового поколения робототехники с искусственным интеллектом при автоматизации специальных строительных работ.

Официальный сайт AES Corporation

* AES Corporation со штаб-квартирой в Арлингтоне, штат Виргиния, владеет генерирующими активами и распределительными сетями в 15 странах мира. 

** Американская компания-производитель промышленной робототехники со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

 

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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