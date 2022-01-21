Корпорация AES* объявила о вводе в эксплуатацию Atlas, первого робота такого типа для установки солнечных батарей, разработанного в сотрудничестве с Calvary Robotics** и другими компаниями. Atlas, обладающий искусственным интеллектом, предполагается использовать при строительстве СЭС для выполнения тяжелых работ по подъему, размещению и монтажу солнечных модулей. Использование робота позволяет быстро развертывать новые солнечные установки в любых масштабах, обеспечивает безопасную рабочую среду, существенно сокращает сроки реализации проектов и их себестоимость.

Вице-президент Calvary Robotics по робототехнике и технологиям высоко оценил проделанную при разработке Atlas работу, отдельно отметив благоприятные перспективы в энергетике для нового поколения робототехники с искусственным интеллектом при автоматизации специальных строительных работ.

Официальный сайт AES Corporation

* AES Corporation со штаб-квартирой в Арлингтоне, штат Виргиния, владеет генерирующими активами и распределительными сетями в 15 странах мира.

** Американская компания-производитель промышленной робототехники со штаб-квартирой в Нью-Йорке.