Акция на силовые кабели в исполнении "LSLTx" до 31 марта

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» с 24 января по 31 марта проводит акцию "LSLTx по цене LS".

Акция распространяется на силовые кабели в ПВХ изоляции марок:

ВВГнг(А)-LS

ВВГ-Пнг(А)-LS

ВВГЭнг(А)-LS

ВБШвнг(А)-LS

ВКбШвнг(А)-LS

ВВГнг(А)-FRLS

ВВГЭнг(А)-FRLS

ВБШвнг(А)-FRLS



Отличия в типах исполнениях:

"LS" - кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов (полимерных материалов), пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением («LS» - Low Smoke), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А.

"FRLS" - кабель с огнестойкой изоляцией, с оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов (полимерных материалов), пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением («FRLS» - Fire-resistance Low Smoke), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий.

"LSLTx" - кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов (полимерных материалов), пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения («LSLTx» - Low Smoke Low Toxic), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А.



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