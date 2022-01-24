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Акция на силовые кабели в исполнении "LSLTx" до 31 марта

Акция на силовые кабели в исполнении LSLTx до 31 марта

24 января 2022, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» с 24 января по 31 марта проводит акцию "LSLTx по цене LS".

Акция распространяется на силовые кабели в ПВХ изоляции марок:

  • ВВГнг(А)-LS
  • ВВГ-Пнг(А)-LS
  • ВВГЭнг(А)-LS
  • ВБШвнг(А)-LS
  • ВКбШвнг(А)-LS
  • ВВГнг(А)-FRLS
  • ВВГЭнг(А)-FRLS
  • ВБШвнг(А)-FRLS


Отличия в типах исполнениях:

"LS" - кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов (полимерных материалов), пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением («LS» - Low Smoke), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А.

"FRLS" - кабель с огнестойкой изоляцией, с оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов (полимерных материалов), пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением («FRLS» - Fire-resistance Low Smoke), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий.

"LSLTx" - кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов (полимерных материалов), пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения («LSLTx» - Low Smoke Low Toxic), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А.


По вопросам приобретения кабельно-проводниковой продукции обращайтесь по телефонам:

  • Бюро информации: 8 800 302-78-83; +7 495 502-78-83
  • Отдел сбыта : +7 495 502-78-87.

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Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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