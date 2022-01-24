Акция на силовые кабели в исполнении "LSLTx" до 31 марта

Топ-5 задач кабельщиков
24 января 2022, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» с 24 января по 31 марта проводит акцию "LSLTx по цене LS".
Акция распространяется на силовые кабели в ПВХ изоляции марок:
Отличия в типах исполнениях:
"LS" - кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов (полимерных материалов), пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением («LS» - Low Smoke), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А.
"FRLS" - кабель с огнестойкой изоляцией, с оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов (полимерных материалов), пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением («FRLS» - Fire-resistance Low Smoke), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий.
"LSLTx" - кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов (полимерных материалов), пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения («LSLTx» - Low Smoke Low Toxic), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А.
По вопросам приобретения кабельно-проводниковой продукции обращайтесь по телефонам:
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter