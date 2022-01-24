Следственным отделением ОМВД России по Ногликскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Приморского края и 38-летнего жителя Красноярского края, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В ходе следствия установлено, что в июне 2020 года житель Приморского края был трудоустроен на должность подсобного рабочего вахтовым методом в организацию, расположенную на территории Ногликского района. За время работы он подружился со вторым фигурантом, с которым они проживали в одной комнате общежития. Прибыв на очередную вахту, мужчины вступили в преступный сговор и решили похитить из электроцеха медные кабели. Чтобы осуществить задуманное, один из фигурантов познакомился с водителем мусоровоза, которому сообщил, что имеется медь, которую можно было бы сдать в пункт приема металла, но возможности ее вывезти с территории нет. Мужчины договорились, что водитель будет забирать медь и сдавать её в пункт приема металла, а деньги переводить ему на карту, при этом некоторую часть оставлять себе. Обвиняемый заверил водителя, что "с медью все в порядке" и в свои преступные планы последнего посвящать не стал.

Осуществляя задуманное, около 11 часов вечера мужчины зашли в помещение, где выбрали несколько кабелей, срезали с них изоляцию и упаковали в мусорные мешки, которые поставили к мусорным бакам. Таким же способом обвиняемые совершили ещё несколько краж. Всего мужчины выручили не менее 100 тысяч рублей. Сумма ущерба при этом составила более 374 тысяч рублей, сообщает ИА Сах.ком со ссылкой на областное УМВД.