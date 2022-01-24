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АО "ЮМЭК" вошло в сотню компаний Челябинской области – лидеров по объему чистой прибыли за 2020 год

АО ЮМЭК вошло в сотню компаний Челябинской области – лидеров по объему чистой прибыли за 2020 год

24 января 2022, 15:00
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО, ЮМЭК
Отрасль: Электротехника 
Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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Новости компании

Ведущий производитель электрических изоляторов из стекла, АО «ЮМЭК», увеличил свои показатели на 56% и переместился на 32 позиции вверх по сравнению с 2019 годом.

Отметим, что предприятие не новичок в рейтинге, что подтверждает уверенные стабильные позиции на рынке производства стеклянных изоляторов для линий электропередачи.

АО «ЮМЭК» серийно выпускает всю наиболее применяемую энергетиками линейку стеклянных изоляторов в объёме 4 млн штук изоляторов в год. Завод оснащён современным оборудованием ведущих мировых производителей специализированных технологических линий для стекольной промышленности.

Поздравляем коллег и желаем дальнейшего роста!

Рейтинг составлен редакцией интернет-издания «КоммерсантЪ – Южный Урал» по данным отчётности компаний за 2020 год (сформирован в конце 2021 года, т.к. ряд организаций публикует отчётность за прошлый год осенью).

https://www.kommersant.ru/doc/5127997

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Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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