"Ростелеком" планирует удвоить мощности опорного центра обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге, который обеспечивает IT-мощностями бизнес и госорганы на Урале и в Сибири, до 2023 года. Объем инвестиций превысит 550 млн рублей, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора "Ростелеком-ЦОД", гендиректор DataLine Юрий Самойлов.

"Планируем ввести вторую очередь дата-центра в эксплуатацию в конце 2022 года. Объем инвестиций составит более 550 млн рублей", - отметил он.

Дата-центры используются для обработки и хранения информации клиентов, они позволяют сократить расходы на IT-инфраструктуру, ее администрирование и защиту данных. В ЦОД хранят и обрабатывают свои данные коммерческие компании, а также госорганы и другие структуры. "Ростелеком" открыл первую очередь ЦОД в Екатеринбурге в ноябре 2019 года. Удвоить мощности объекта компания планирует за счет строительства второй очереди.

Как добавил Самойлов, площадка в Екатеринбурге позволяет разместить до пяти аналогичных очередей. Их строительство будет вестись постепенно по мере заполнения введенных в эксплуатацию ЦОД. Это обусловлено тем, что сегодня требования клиентов к инфраструктуре и дата-центрам постоянно меняются.

"В частности, запросы бизнеса на Урале в данный момент стали аналогичны требованиям со стороны московских компаний. При реализации новых проектов мы всегда опираемся именно на потребности заказчиков, поэтому расширяем ЦОД постепенно, очередями, чтобы новые мощности могли удовлетворить меняющиеся запросы", - добавил Юрий Самойлов.

На данный момент дата-центр вмещает 432 стойки мощностью 4 МВт, включая введенную в эксплуатацию первую очередь и строящийся проект. В общей сложности площадка в Екатеринбурге может вместить до 1,1 тыс. стоек с 10 МВт энергопотребления.

Строительство центра обработки данных велось по нацпроекту "Цифровая экономика". Якорным партнером "Ростелекома" выступила "Газпром нефть", оборудование компании займет более четверти мощностей дата-центра.