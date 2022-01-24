Встреча прошла в деловой и, в то же время, очень дружеской атмосфере. Были обозначены грядущие изменения, обусловленные ростом компании, сформулированы основные задачи и пути их реализации.



Огромный интерес вызвал личный опыт руководителей отдела продаж, который теперь каждый сможет использовать в дальнейшей работе.

Были поставлены амбициозные цели.