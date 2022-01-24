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В московском филиале Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" состоялась рабочая встреча руководителей отдела продаж

Встреча прошла в деловой и, в то же время, очень дружеской атмосфере. Были обозначены грядущие изменения, обусловленные ростом компании, сформулированы основные задачи и пути их реализации.

Огромный интерес вызвал личный опыт руководителей отдела продаж, который теперь каждый сможет использовать в дальнейшей работе.
Были поставлены амбициозные цели.

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Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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