Объем инвестиций компании РЖД в развитие инфраструктуры на территории Рязанской области, составил 1,7 млрд рублей, в 2022 году планируется вложить 1,3 млрд. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Московской железной дороги по итогам рабочей встречи начальника железной дороги Михаила Глазкова и губернатора Рязанской области Николая Любимова.

"В 2021 году инвестиционной программой ОАО "РЖД" в развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники в Рязанской области инвестировано 1,7 млрд рублей. В 2022 году запланировано инвестировать еще 1,3 млрд рублей, в том числе на выполнение мероприятий по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также работ по адаптации вокзального комплекса Рязань-2 для использования маломобильными группами населения, обновлению пассажирской платформы №3 и технического оснащения вокзала Рязань-1", - сообщили в пресс-службе.

В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Российскими железными дорогами. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией РЖД рязанским Агентством развития производственных систем и компетенций" на 2022-2025 годы. Как уточнили в правительстве Рязанской области, это первое подобное соглашение в зоне ответственности Московской железной дороги. Документ предполагает внедрение принципов бережливого производства на железной дороге в Рязанской области в ходе реализации нацпроекта "Производительность труда".