В аэропорту Внуково откроют станцию метро

Московская государственная экспертиза рассмотрела проектную документацию на второй этап строительства метрополитена от станции «Рассказовка» до станции «Внуково» Калининско-Солнцевской линии. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метрополитена до аэропорта Внуково было принято правительством Москвы в 2017 году. Длина участка с двумя новыми станциями «Пыхтино» и «Внуково» составит 5,2 км. Выбор трассировки линии и расположения станций был согласован с местными жителями и администрацией аэропорта Внуково. Новая ветка метро пройдет вдоль трассы «Аэроэкспресса», минуя поселок Внуково. Станция «Внуково» будет наземной и разместится на территории паркингов аэропорта. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Проектной документацией, одобренной Мосгосэкспертизой, предусмотрен второй этап реализации проекта, в ходе которого пройдут работы основного периода строительства линии метро. Проектируемые участки расположены в районах Ново-Переделкино, Внуково в Западном административном округе, а также на территории поселения Внуковское в Новомосковском административном округе города Москвы.*

Застройщик – Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» (ГУП «Московский метрополитен»).

Проектные организации – ООО «Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект», ООО «ДС-Проект», АО «Метрогипротранс» и др.

* Информация подготовлена на основе открытых источников.

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