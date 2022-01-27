На Майнской ГЭС начат монтаж нового гидроагрегата

На Майнской ГЭС начаты работы по монтажу нового гидроагрегата со станционным номером 1. Это второй из трех гидроагрегатов станции, который будет заменен в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

В ходе работ, которые продлятся около года, будут заменены гидротурбина, гидрогенератор, система управления гидроагрегатом и вспомогательные системы. На сегодняшний день произведен демонтаж оборудования старого гидроагрегата, отработавшего более 30 лет.

Гидроагрегаты Майнской ГЭС, введенные в эксплуатацию в 1980-х годах, выработали нормативный срок службы и достигли высокой степени износа, в связи с чем было принято решение об их замене. В 2021 году было завершено обновление гидроагрегата со станционным номером 3. Модернизация всех трех гидроагрегатов позволит устранить существующие ограничения по выдаче мощности. Полностью завершить замену гидроагрегатов планируется в 2023 году.

Модернизация Майнской ГЭС не ограничивается гидроагрегатами – будет обновлено все изношенное оборудование станции. Уже заменены устаревшее оборудование распределительного устройства на современное КРУЭ 220 кВ, генераторные выключатели, системы возбуждения и электрические защиты. Реализуется проект замены силовых трансформаторов.

Майнская ГЭС расположена на реке Енисей в Хакасии, ниже крупнейшей электростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС России может без последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы. Установленная мощность Майнской ГЭС – 321 МВт. Всего с момента ввода в эксплуатацию Майнская ГЭС выработала более 47 млрд кВт.ч возобновляемой электроэнергии.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 128 гидротурбин, 111 генераторов, 80 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 465 МВт.