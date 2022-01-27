Усманов с партнерами создал компанию для инвестиций в золото

Холдинг Алишера Усманова и партнеров создал компанию USM Gold, в которую уже вошло предприятие по геологоразведке в Хакасии. Эксперты не исключают появления нового крупного игрока на рынке золота

Холдинг USM, принадлежащий Алишеру Усманову и Владимиру Скочу (отец депутата Андрея Скоча), в конце ноября 2021 года зарегистрировал компанию USM Gold, следует из данных ЕГРЮЛ.



В USM входят крупнейший в России производитель железной руды «Металлоинвест» и «Удоканская медь», которая осваивает Удоканское месторождение меди в Забайкальском крае. Добычей золота холдинг ранее не занимался.



Пока единственным активом новой компании является ООО «Федоровское» с лицензией на геологоразведку (у USM Gold — 75%, еще 25% — у госхолдинга «Росгеология»). «Росгеология» получила геологоразведочную лицензию на золоторудную Федоровско-Кедровскую площадь в Хакасии летом 2021 года, писал «Интерфакс». А затем она привлекла в этот проект (через ООО «Федоровское») структуру USM. Представители USM и «Росгеологии» отказались от комментариев.

Для «Росгеологии» подобные совместные предприятия с добывающими компаниями — обычная практика, пояснил РБК директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков. Недавно госкомпания создала такие проекты с «Полюсом», «Полиметаллом», «Селигдаром» и еще несколькими компаниями, напомнил он. «Однако вряд ли Усманов создавал новую структуру только лишь под этот довольно скромный проект. Скорее всего, стоит ждать от него более значимых шагов в золотой отрасли», — полагает эксперт.



Рост интереса инвесторов к приобретению золотых активов отражает растущие валютные риски на рынке, отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Когда сырьевые товары дорожают, золото — обычно нет, а когда на сырьевых рынках спад, оно как раз растет. В 2008 году, когда «Северсталь» стала скупать золотые активы, к этой стратегии было довольно много вопросов. «Сегодня мы видим, что ставка на золото вполне окупилась, и имеем перед глазами пример создания компании Nordgold [на базе этих активов] — крупного международного игрока с качественным набором активов», — указал Гришунин. Золото остается недооцененным активом на фоне надвигающейся инфляционной волны в мире, так что покупка золотодобывающего бизнеса выглядит как защитная стратегия, замечает эксперт.

В своем отраслевом издании специалисты Института геотехнологий предполагают, что новички в золотодобыче способны значительно перекроить, казалось бы, устоявшуюся отрасль. Они напоминают, как бизнесмен Владислав Свиблов всего за несколько лет сформировал портфель проектов, который по производственным характеристикам попал не только в пятерку российских лидеров золотодобычи, но и как минимум в топ-30 мировых золотодобывающих компаний. Для этого он приобрел Highland Gold у Романа Абрамовича и его партнеров, а также компании Trans-Siberian Gold, Дарасунский рудник и «Золото Камчатки». Этот пример показывает, что потенциал консолидации российской золотодобывающей отрасли не исчерпан и имеет перспективы.



Возможно, что компания USM Gold создана не только для потенциальных покупок золотых активов, но и для операций с добытым золотом, указывает Лесков. Ведь у «Удоканской меди», входящей в USM, будет немало попутного золота на Удоканском медном месторождении, пояснил он свой прогноз.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС