В настоящее время в Москве строится и проектируется порядка 5 млн кв. метров жилья по программе реновации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На сегодняшний день по программе реновации в работе порядка 5 миллионов «квадратов» жилья: продолжается строительство 160 жилых домов площадью более 2,6 миллиона квадратных метров, проектируется еще 203 объекта на 2,65 миллиона квадратных метров», – сообщил Андрей Бочкарёв.

По словам главы Строительного комплекса, что всего с начала реализации программы введены в эксплуатацию 178 домов мощностью 2,3 миллиона квадратных метров. Организовано переселение для 70 тысяч участников программы из 423 старых домов.

«Почти 50 тысяч участников программы уже завершили переезд в новые квартиры, остальные находятся в процессе переселения», – уточнил Андрей Бочкарёв.

Заместитель Мэра добавил, что 83 жилых дома разобрали по технологии «умного сноса». Этот стандарт используется при демонтаже всех расселенных по реновации домов.