В третий день работы выставки interplastica 2022 СЕО ведущего российского компаундера и одного из ведущих мировых производителей машин и установок для производства и переработки пластмасс и каучуков обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. В НПП «ПОЛИПЛАСТИК» не намерены ограничиваться запуском двух линий на основе экструдеров Blue Power – планы на будущее у компании более глобальные.

С немецкой стороны в переговорах приняли участие генеральный директор «Крауссмаффай Рус» Бруннер Дитер, руководитель сбыта для стран СНГ и Прибалтики Зигфрид Ольденбургер и руководитель отдела экструзионной техники Антон Вагис. НПП «ПОЛИПЛАСТИК» представляли управляющий партнер Андрей Меньшов и генеральный директор Александр Павлов.

«Запуск производства на Саратовском заводе полимерных материалов – это лишь первый шаг по увеличению и модернизации наших мощностей. На сегодняшний день мы детально прорабатываем еще несколько вариантов расширения производства в среднесрочной перспективе. И, разумеется, уже сейчас думаем о том, каким оборудованием оно будет укомплектовано», – рассказал Александр Павлов.

Генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК» отметил, что одно из преимуществ Krauss Maffei заключается в том, что компания предоставляет высокий послепродажный сервис и техническую поддержку. И качество сопровождения линий Blue Power, установленных на Саратовском заводе полимерных материалов, может сыграть решающую роль для выбора поставщика оборудования на дальнейшие проекты ведущего российского компаундера.

В конце встречи Бруннер Дитер вручил Александру Павлову подарок: «Два экструдера мы вам продали, поэтому еще один – подарим». Генеральный директор «Краусмаффайрс» передал российскому визави символический памятный знак с 3D-экструдером. Подарок планировалось вручить на праздновании 30-летия Группы компаний «ПОЛИПЛАСТИК», но оно не состоялось из-за пандемийных ограничейний, поэтому вручение прошло на interplastica 2022.