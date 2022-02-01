В ближайшие 2-3 года в России будет создано 210 образовательно-производственных кластеров, что позволит сделать среднее образование максимально близким к потребностям рынка. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

"В рамках инициативы "Профессионалитет" продолжим повышать качество образования для студентов колледжей, чтобы оно было максимально приближено к потребностям рынка. В таком случае выпускники смогут быстрее найти работу с достойным заработком, а предприятия - решить кадровые вопросы", - сообщил Мишустин. "В ближайшие 2-3 года предстоит создать 210 образовательно-производственных кластеров в наиболее востребованных отраслях промышленности", - уточнил премьер.

По его словам, эти кластеры объединят колледжи и работодателей. Мишустин добавил, что на каждый из них из федерального бюджета будет направлено 100 млн рублей для приобретения современного учебного оборудования и на разработку новых образовательных программ.

"За счет внебюджетных источников привлечем почти 4,5 млрд рублей", - рассказал глава правительства.

По мнению Мишустина, дополнительные возможности и новые инструменты здравоохранения дадут развитие и медицинской науке.