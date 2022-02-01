 
Законотворчество (постановления)

Кабмин в ближайшие годы создаст 210 образовательно-производственных кластеров

Кабмин в ближайшие годы создаст 210 образовательно-производственных кластеров

1 февраля 2022, 16:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ, ОБРАЗОВАНИЕ
Источник: government.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
249

В ближайшие 2-3 года в России будет создано 210 образовательно-производственных кластеров, что позволит сделать среднее образование максимально близким к потребностям рынка. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

"В рамках инициативы "Профессионалитет" продолжим повышать качество образования для студентов колледжей, чтобы оно было максимально приближено к потребностям рынка. В таком случае выпускники смогут быстрее найти работу с достойным заработком, а предприятия - решить кадровые вопросы", - сообщил Мишустин. "В ближайшие 2-3 года предстоит создать 210 образовательно-производственных кластеров в наиболее востребованных отраслях промышленности", - уточнил премьер.

По его словам, эти кластеры объединят колледжи и работодателей. Мишустин добавил, что на каждый из них из федерального бюджета будет направлено 100 млн рублей для приобретения современного учебного оборудования и на разработку новых образовательных программ.

"За счет внебюджетных источников привлечем почти 4,5 млрд рублей", - рассказал глава правительства.

По мнению Мишустина, дополнительные возможности и новые инструменты здравоохранения дадут развитие и медицинской науке.

"Объединив усилия всех участников: от медицинских образовательных учреждений и ученых до производственных площадок, мы дадим старт передовым научным разработкам, ускорим внедрение в практику самых современных методов лечения, востребованных у людей", - отметил он.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: government.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Правительство одобрило программу финансирования строительства и реконструкции коммунальной инфрастру... 31.01.2022
Правительство одобрило программу финансирования строительства и реконструкции коммунальной инфрастру...
Российские энергетики выступили за дифференциацию энерготарифов для майнеров 28.01.2022
Российские энергетики выступили за дифференциацию энерготарифов для майнеров
Юрий Трутнев: Преференциальный режим на Курилах принесёт пользу дальневосточникам и поможет развить ... 28.01.2022
Юрий Трутнев: Преференциальный режим на Курилах принесёт пользу дальневосточникам и поможет развить ...
В правительстве подготовили 28.01.2022
В правительстве подготовили "дорожную карту" по регулированию криптовалют
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно