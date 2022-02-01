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1 февраля 2022, 16:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, КОНФЕРЕНЦИЯ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
Приглашаем принять участие в 24-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы глобальной экономики».
Дата и место проведения: 22 апреля 2022 г., Москва, Российский университет дружбы народов (РУДН), (г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6).
Дискуссионные панели:
Форма участия: очная и онлайн.
Срок предоставления заявки и аннотации выступления: до 01 апреля 2022 года.
Срок предоставления статей: до 10 мая 2022 года.
Статьи предоставляются на русском и английском языках.
Статьи Scopus и WoS принимаются по адресу электронной почты: cige220422@yandex.ru.
Статьи РИНЦ принимаются по адресу электронной почты: cige220422young@yandex.ru.
Сайт конференции: cige.info
Контакты: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, Экономический факультет, кафедра МЭО, ауд. 114-116, тел. 8-495-433-50-29.
Более подробная информация доступна в информационном сообщении по ссылке.
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