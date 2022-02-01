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Приглашаем принять участие в 24-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы глобальной экономики».

Дата и место проведения: 22 апреля 2022 г., Москва, Российский университет дружбы народов (РУДН), (г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6).

Дискуссионные панели:

Секция 1. «Мировой энергетический рынок: новые вызовы и потенциал энергетического сектора России в евразийских интеграционных процессах». Модераторы: кафедра МЭО РУДН, Институт экономики РАН, Институт стран СНГ.

«Мировой энергетический рынок: новые вызовы и потенциал энергетического сектора России в евразийских интеграционных процессах». Модераторы: кафедра МЭО РУДН, Институт экономики РАН, Институт стран СНГ. Секция 2. «Стратификация мира: причины, процессы и последствия». Модераторы: кафедра МЭО РУДН, Институт Европы.

«Стратификация мира: причины, процессы и последствия». Модераторы: кафедра МЭО РУДН, Институт Европы. Секция 3. «Мировой рынок труда и международная миграция: новые тренды и старые тенденции». Модераторы: кафедра МЭО РУДН, Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН.

«Мировой рынок труда и международная миграция: новые тренды и старые тенденции». Модераторы: кафедра МЭО РУДН, Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН. Секция 4. «Университеты в глобальном пространстве». Модераторы: кафедра МЭО РУДН, АНО «Институт научных коммуникаций», «Консорциум устойчивого развития и технологического лидерства».

Форма участия: очная и онлайн.

Срок предоставления заявки и аннотации выступления: до 01 апреля 2022 года.

Срок предоставления статей: до 10 мая 2022 года.

Статьи предоставляются на русском и английском языках.

Статьи Scopus и WoS принимаются по адресу электронной почты: cige220422@yandex.ru.

Статьи РИНЦ принимаются по адресу электронной почты: cige220422young@yandex.ru.

Сайт конференции: cige.info

Контакты: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, Экономический факультет, кафедра МЭО, ауд. 114-116, тел. 8-495-433-50-29.

Более подробная информация доступна в информационном сообщении по ссылке.