В Заречном микрорайоне Тюмени отключен свет

Вечером 1 февраля в Тюмени взорвалась электроподстанция, об этом об этом РБК Тюмень сообщили очевидцы. В микрорайоне Зарека полностью отключился свет, об этом сообщают жители как новых, так и старых ЖК. Перебои с электроснабжением наблюдаются также в центральном районе города и на Червишевском тракте.

«Аварийное отключение. Обычно все восстанавливается в течении двух часов. Подробной информации нам не поступало», — сообщили корреспонденту РБК Тюмень в ЕДДС.

«Произошло аварийное отключение воздушной линии 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение части жителей Тюмени. Для восстановления электроснабжения в настоящий момент на место события направлены 3 оперативно-выездные бригады. Энергетики в течение часа планируют ввести в работу выведеную на плановый ремонт резервную линию. Предварительной причиной обесточивания может являться обрыв провода с коротким замыканием на высоковольтной ЛЭП», - сообщили РБК Тюмень в пресс-службе Россети Тюмень.





Фото: Михаил Копотилов/vk.com/incident_tmn