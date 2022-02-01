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В Заречном микрорайоне Тюмени отключен свет

В Заречном микрорайоне Тюмени отключен свет

1 февраля 2022, 17:30
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РБК Тюмень

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Вечером 1 февраля в Тюмени взорвалась электроподстанция, об этом об этом РБК Тюмень сообщили очевидцы. В микрорайоне Зарека полностью отключился свет, об этом сообщают жители как новых, так и старых ЖК. Перебои с электроснабжением наблюдаются также в центральном районе города и на Червишевском тракте.

«Аварийное отключение. Обычно все восстанавливается в течении двух часов. Подробной информации нам не поступало», — сообщили корреспонденту РБК Тюмень в ЕДДС.

«Произошло аварийное отключение воздушной линии 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение части жителей Тюмени. Для восстановления электроснабжения в настоящий момент на место события направлены 3 оперативно-выездные бригады. Энергетики в течение часа планируют ввести в работу выведеную на плановый ремонт резервную линию. Предварительной причиной обесточивания может являться обрыв провода с коротким замыканием на высоковольтной ЛЭП», - сообщили РБК Тюмень в пресс-службе Россети Тюмень.



Фото: Михаил Копотилов/vk.com/incident_tmn

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Источник: РБК Тюмень

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