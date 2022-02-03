Крупнейшие страны – производители нефти приняли решение продолжить в марте наращивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки для сохранения баланса спроса и предложения.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак в качестве сопредседателя провёл 25-е заседание министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК. На заседании в режиме видеоконференции было рассмотрено исполнение добровольных обязательств стран – производителей нефти по регулированию добычи в декабре 2021 года, а также прогнозы по развитию ситуации в 2022 году.

По итогам консультаций страны-участницы приняли решение сохранить в действии ранее утверждённые договорённости о продолжении увеличения добычи на суммарно 400 тыс. баррелей в сутки в марте 2022 года.

Было отмечено, что в целом страны ОПЕК+ успешно исполняют рекомендации по наращиванию добычи: исполнение сделки в декабре 2021 года достигало 122%. При этом делегатами была подчёркнута необходимость придерживаться достигнутых договорённостей для тех стран, которые ранее не смогли выполнить свои добровольные обязательства.

Как отметил по итогам заседания Александр Новак, несмотря на сохраняющиеся неопределённости по влиянию заболеваемости штаммом «Омикрон», мировой спрос на нефть и нефтепродукты продолжает расти. Россия, в частности, исполняет сделку на высоких уровнях, близких к 100%, и в марте 2022 года российские нефтекомпании, согласно договорённостям в рамках ОПЕК+, смогут дополнительно увеличить добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки.

«Это даст нам возможность на 90% восстановить уровень сокращённого объёма. Напомню, что в мае 2020 года Россия сократила объём добычи на 2 млн баррелей суточного производства. Таким образом, с учётом принятого решения в марте мы выйдем на восстановление 1,8 млн баррелей суточной добычи», – добавил он.

Проведение следующей, 26-й министерской встречи стран ОПЕК+ запланировано на 2 марта 2022 года.