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Абинский электрометаллургический завод начал внедрять бережливые технологии

Эксперты Федерального центра компетенций приступили к реализации национального проекта «Производительность труда» на крупнейшем предприятии региона.

На заводе оптимизируют метизный цех. В нем выпускают различные виды проволоки для предприятий машиностроения, судостроения, мебельных фабрик и строительства.

– Завод является лидером металлургической отрасли не только края, но и России. На бюджетообразующем предприятии Абинска трудится четверть рабочего населения города. Это высокотехнологичная площадка, которая с каждым годом усовершенствуется и нацелена на постоянные производственные рекорды, – отметил министр экономики края Алексей Юртаев.

На заводе производят более 200 тыс. тонн проволоки в год.

– Метизный цех считается «молодым», но именно он выпускает конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Внедрение инструментов бережливого производства позволит увеличить объем и станет примером для тиражирования в других цехах, – сказал старший руководитель проекта Федерального центра компетенций Андрей Махно.

АЭМЗ входит в состав холдинга «Новосталь-М». Поставляет продукцию более чем в 40 стран мира. Ключевые рынки: государства ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

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Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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