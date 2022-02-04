В январе 2022 года участниками национального проекта «Производительность труда» стали десять столичных предприятий обрабатывающей промышленности, сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«По итогам первого месяца работы Агентства стратегического развития Москвы и созданного на его базе Регионального центра компетенций, десять столичных предприятий подписали соглашения с городом для получения адресной поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда». Среди них – производитель энергоэффективного светодиодного освещения, ведущее российское предприятие по производству комбикорма, Московский опытный завод буровой техники, изготовитель мясной продукции, а также крупный производитель кабельных изделий», – рассказал руководитель Департамента экономической политики и развития города.

Работа по внедрению практик бережливого производства на предприятиях начнется в первом квартале этого года и будет длиться шесть месяцев для каждого участника проекта. За это время эксперты соберут информацию о производственных процессах компании, выделят один пилотный поток для выявления актуальных проблем, проанализируют их, а также предложат индивидуальные решения по устранению или минимизации. Таким образом участники проекта не только повысят производительность труда и эффективность работы, но и усовершенствуют системы производства, улучшат качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

По информации Департамента экономической политики и развития города Москвы, в январе начался прием заявок на участие московских компаний в национальном проекте «Производительность труда». Всего в 2022 году бесплатную адресную поддержку смогут получить 109 компаний. Из них участниками первого этапа станет только 21 предприятие. Первые результаты московские компании покажут уже по итогам года. Рост их производительности должен увеличиться не менее чем на 5%.

Реализацией национального проекта «Производительность труда» в Москве занимается Агентство стратегического развития Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственное Департаменту экономической политики и развития города Москвы. Участниками нацпроекта могут стать зарегистрированные или работающие на территории столицы компании с выручкой за предыдущий год не менее 400 млн рублей, относящиеся к следующим отраслям: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля. При этом доля иностранного участия в уставном капитале предприятия не должна превышать 50%. Подать заявку на участие в проекте можно на сайте «производительность.рф» с обязательным указанием региона участия «город Москва».

Фото: РИА Новости/Евгений Самарин