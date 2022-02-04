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Внуково оснастят новым навигационным оборудованием

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на установку курсового и глиссадного радиомаяков для взлетно-посадочной полосы №2 аэропорта. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Представленное наземное оборудование радиомаячной системы инструментального захода на посадку типа ILS2700 работает по принципу международной системы ILS. Оно предназначено для выдачи экипажу и в систему автоматического управления воздушным судном информации о значении и знаке отклонения от номинальной траектории снижения, о местоположении относительно ВПП, а также для определения моментов пролета характерных точек на траектории снижения при выполнении захода на посадку и посадки по приборам.

На проектируемых площадках курсового радиомаяка Lос 2700 и глиссадного радиомаяка GP 2700 разместят антенно-мачтовые устройства, контейнеры-аппаратные и контрольные антенны, стойки извещателей периметровой сигнализации, а также агрегатные дизельной генераторной установки и другие необходимые объекты.

Генпроектировщик – АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей». Застройщик – ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Фото: АО «Международный Аэропорт «Внуково»

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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