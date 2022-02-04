Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех развернет производство отечественных светодиодных светильников, оборудованных микроволновыми датчиками движения и освещенности. Приборы предназначены для применения в сфере ЖКХ и позволяют экономить электроэнергию.

Производство будет развернуто в томском НИИ полупроводниковых приборов (входит в «Росэлектронику»). Предприятие создало экспериментальные образцы трех видов изделий – датчика движения с силовым реле, светодиодного пылевлагозащищенного светильника на 18 Вт и светодиодной лампы на 12 Вт с цоколем Е27 с встроенными микроволновым датчиком движения и датчиком освещенности.

При использовании датчиков движения в системе общедомового освещения экономия электроэнергии достигается за счет того, что свет включается только на время нахождения людей в вестибюлях, лифтовых холлах, на лестничных клетках. При этом именно светодиодные светильники оптимальны для применения в сфере ЖКХ - они не чувствительны к частым включениям и отключениям, имеют хорошую светоотдачу и большой срок службы. Особенностью микроволнового датчика движения, по сравнению с более распространенными инфракрасными датчиками, является большая дальность и надежность срабатывания, способность «видеть» через стеклянные и пластиковые двери.

«Осветительные приборы с использованием унифицированных микроволновых датчиков движения являются крайне востребованным продуктом с учетом их длительного срока службы и возможности экономить затраты потребителей на электроэнергию. НИИПП обладает значительным опытом производства светодиодных светильников и готов в течение полугода наладить массовое производство этих изделий. При мощности производства от 500 тысяч штук в год стоимость одного светильника будет на 20% ниже зарубежного прибора аналогичного качества», - рассказал заместитель генерального директора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Андрей Чендаров.

На сегодняшний день НИИПП выпускает широкую линейку осветительных приборов – промышленных, уличных, офисных, декоративных, взрывозащищенных. Светильники НИИПП отличаются эффективным энергопотреблением, отличной цветопередачей, высокой пыле- и влагозащищенностью.

Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.