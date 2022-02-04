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"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения почти четырех тысяч жителей Ленобласти

Россети Ленэнерго повысили надежность электроснабжения почти четырех тысяч жителей Ленобласти

4 февраля 2022, 17:20
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» завершили ремонт воздушной линии 10 кВ в Выборгском районе Ленинградской области. Линия снабжает электроэнергией от подстанции 110 кВ «Победа» жителей поселков: «Кирпичное», «Ягодное» и «Победа».

В рамках проведенного ремонта энергетики заменили 5,4 км провода с переводом на самонесущий изолированный провод, 120 опор ЛЭП и 111 изоляторов. В результате надежность электроснабжения была повышена почти для 4 000 жителей. В период проведения работ все потребители получали электроэнергию в полном объеме, были организованы резервные схемы электроснабжения.

Замена неизолированного провода на воздушных линиях электропередачи 0,4-10 кВ на самонесущий изолированный (СИП) – одно из приоритетных направлений работы «Россети Ленэнерго» по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей. Особенность СИП - в защищённости от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи даже при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается опасность электротравм и сокращаются потери электроэнергии в сетях.

В 2021 году специалисты компании смонтировали в Ленинградской области 464 км СИП. В результате была повышена надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей региона. В 2022 году «Россети Ленэнерго» планируют смонтировать более 510 км СИП.

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Источник: Россети Ленэнерго

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