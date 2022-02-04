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"Россети Северный Кавказ" строят ЛЭП в горном районе Ингушетии, сохранив неприкосновенность природы и истории региона

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» ведут в Джейрахском районе Ингушетии строительство линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ. Энергообъект протяженностью более семи километров предназначен для повышения надёжности электроснабжения курортно-туристической зоны.

Отличительная особенность проекта – сложность. Энергетики работают при высоких ветровых нагрузках – 25-30 метров в секунду, и с трудным грунтом. Помимо сезонных нюансов – почва промёрзла на глубину 40-50 сантиметров – есть и другие. Почва здесь каменистая и во время бурения котлованов под опоры линии электропередачи специалисты сталкиваются с камнями весом до 250 килограмм.

Главное техническое решение плана продиктовано заботой о природе и исторических памятниках республики. Энергообъект будет выполнен не только в воздушном, но и кабельном исполнении. Причём под землёй ЛЭП смонтируют большую часть пути – 5,3 километра. Этот отрезок пройдёт преимущественно по лесному массиву, и строительство воздушной линии на участке предполагало бы вырубку деревьев для обеспечения охранной зоны энергообъекта. Конечно, речь не шла о массовом срубе, но «поднять руку» даже на несколько зелёных долгожителей энергетики посчитали невозможным.

Другим неоспоримым плюсом в пользу кабельного исполнения стал маршрут трассы. ЛЭП пройдёт недалёко от средневекового комплекса оборонно-сторожевых башен «Вовнушки» и храма «Тхаба-Ерды», датированного 12 веком. Уникальные памятники архитектуры и истории региона дороги для ингушского народа как колыбель и сердце нации. И тревожить суровый и неукротимый дух местности признаками времени в энергокомпании не стали.

«Довольно часто сталкиваюсь с вопросами о главных критериях или приоритете в реализуемых нами проектах по обеспечению надежного электроснабжения республики. И всегда затрудняюсь с ответом. Поскольку таковых нет: нет для энергетика важных и не важных составляющих, приоритета и того, чем можно поступиться. Любое дело – это десятки нюансов, большая часть которых не связана с нашими прямыми задачами. И тем не менее, они имеют равный с ними вес. Говоря о качественно выполненной работе, мы подразумеваем не только грамотность технических решений и точность их исполнения, но и обязательства каждого человека перед его предками и потомками, перед родиной. Мне кажется, это единственно верный путь», – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Сейчас специалисты Джейрахских райэлектросетей строят воздушный участок линии электропередачи протяженностью почти 2 километра. Основной объём работ уже выполнен – установлено более 40 железобетонных опор, смонтирован самонесущий изолированный провод. На этой неделе энергетики планируют закрыть первый этап и приступить к устройству траншеи для кабельной линии.

 

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Источник: Россети Северный Кавказ

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