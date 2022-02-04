4 февраля 2022 года в 09:22 произошло отключение резервной линии электропередачи 35 кВ, вследствие чего было прекращено электроснабжение 9714 абонентов в Симферопольском районе в сёлах: Мирное, Белоглинка, Дубки, Грушевое, Богдановка. В Симферополе был частично обесточен микрорайон «Жигулина Роща» и район железнодорожного вокзала.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» немедленно приступили к ликвидации технологического нарушения. После выполнения противоаварийных мероприятий в 10:38 было восстановлено энергоснабжение потребителей, питающихся от подстанций 35 кВ Западная и Красная. В 10:54 последствия аварии были полностью устранены.

В настоящее время ведется расследование для установления детальных причин технологического нарушения.

ГУП РК «Крымэнерго» напоминает телефон круглосуточной «горячей линии»: