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Сотрудники ГУП РК "Крымэнерго" оперативно восстановили электроснабжение, вызванное технологическим нарушением

Сотрудники ГУП РК Крымэнерго оперативно восстановили электроснабжение, вызванное технологическим нарушением

4 февраля 2022, 13:00
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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4 февраля 2022 года в 09:22 произошло отключение резервной линии электропередачи 35 кВ, вследствие чего было прекращено электроснабжение 9714 абонентов в Симферопольском районе в сёлах: Мирное, Белоглинка, Дубки, Грушевое, Богдановка. В Симферополе был частично обесточен микрорайон «Жигулина Роща» и район железнодорожного вокзала.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» немедленно приступили к ликвидации технологического нарушения. После выполнения противоаварийных мероприятий в 10:38 было восстановлено энергоснабжение потребителей, питающихся от подстанций 35 кВ Западная и Красная. В 10:54 последствия аварии были полностью устранены.

В настоящее время ведется расследование для установления детальных причин технологического нарушения.

ГУП РК «Крымэнерго» напоминает телефон круглосуточной «горячей линии»:

  • +7 978 993 69 51 - номер для приема SMS-информации об аварии (указывайте населенный пункт и адрес);
  • 8 800 506 0012 - с мобильного;
  • 0 800 506 0012 - со стационарного.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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