Высоковольтное импортозамещение 2
4 февраля 2022, 13:00
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: КРЫМЭНЕРГО
4 февраля 2022 года в 09:22 произошло отключение резервной линии электропередачи 35 кВ, вследствие чего было прекращено электроснабжение 9714 абонентов в Симферопольском районе в сёлах: Мирное, Белоглинка, Дубки, Грушевое, Богдановка. В Симферополе был частично обесточен микрорайон «Жигулина Роща» и район железнодорожного вокзала.
Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» немедленно приступили к ликвидации технологического нарушения. После выполнения противоаварийных мероприятий в 10:38 было восстановлено энергоснабжение потребителей, питающихся от подстанций 35 кВ Западная и Красная. В 10:54 последствия аварии были полностью устранены.
В настоящее время ведется расследование для установления детальных причин технологического нарушения.
ГУП РК «Крымэнерго» напоминает телефон круглосуточной «горячей линии»:
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