Baltic Synchronisation Project Phase II Aurora line Chiren expansion Northern Lights Phase II

Страны Евросоюза согласовали предложение Европейской Комиссии об инвестировании € 1 037 млрд в реализацию 5 инфраструктурных проектов межгосударственного значения из Фонда объединения Европы (Connecting Europe Facility, CEF), в рамках которого осуществляется финансирование проектов, направленных на развитие трансъевропейской транспортной энергетической инфраструктуры.

Хорошо взаимосвязанная электро- и газотранспортная инфраструктура необходима для успешной реализации энергетического перехода, поскольку она способствуют интеграции возобновляемых источников энергии, повышает надежность энергоснабжения и помогает контролировать цены на энергоносители. Таким образом, выделение средств в рамках CEF способствует реализации Европейского зеленого курса (European Green Deal).

Финансовую поддержку в рамках CEF получат 3 проекта строительства трансграничных электрических соединений, 1 проект расширения хранилища природного газа и 1 исследовательский проект по передаче и хранению CO2:

EuroAsia interconnector (€ 657 млн)

Целью проекта является строительство подводного трансграничного соединения между энергосистемами Кипра и Греции. Трансграничное соединение позволит передавать электроэнергию в обоих направлениях и прекратит энергетическую изоляцию Кипра. Протяженность соединения, составляющая 898 м и глубина пролегания подводного кабеля, в отдельных местах доходящая до 3 тыс. м, не имеют аналогов в мире. Выделяемый в рамках CEF грант является продолжением финансовой и политической поддержки проекта EuroAsia со стороны ЕС. Грант CEF предоставляется в дополнение к гранту в размере € 100 млн, предоставленному в рамках Фонда восстановления и устойчивости ЕС.

Baltic Synchronisation Project Phase II (€ 170 млн)

Второй этап проекта синхронизации энергосистем стран Балтии и Континентальной Европы включает укрепление сетевой инфраструктуры Польши и модернизацию сетевой инфраструктуры Литвы, Латвии и Эстонии для обеспечения интеграции энергосистем прибалтийских стран в европейскую энергосистему. Проект ранее уже получал финансирование в рамках CEF в размере более € 1,2 млрд, что подчеркивает его политическую важность для ЕС.

Aurora line (€ 127 млн)

Целью проекта строительства третьего трансграничного соединения между энергосистемами Швеции и Финляндии является увеличение пропускной способности электрических связей между странами и поддержка интеграции наземных и шельфовых объектов генерации на базе возобновляемых источников энергии.

Chiren expansion (€ 78 млн)

Целью проекта является увеличение мощности газового хранилища в Болгарии, что необходимо для региональной безопасности энергоснабжения в Юго-Восточной Европе, а также для снижения затрат на поставку природного газа. Проект также поддерживает поэтапный отказ от угольной генерации в регионе, способствуя переходу на экологически чистую энергетику.

Northern Lights Phase II (€ 4 млн)

Целью исследования является анализ возможности расширения мощностей транспортировки и временного хранения CO2 в Норвегии, открытых для промышленных кластеров всех стран ЕС, с целью удовлетворения растущего спроса на транспортировку и хранение CO2.

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