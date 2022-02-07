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Евросоюз инвестирует свыше € 1 млрд в развитие трансъевропейской транспортной энергетической инфраструктуры в целях поддержки Европейского зеленого курса

EuroAsia interconnector

7 февраля 2022, 11:14
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОСОЮЗ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Baltic Synchronisation Project Phase II

Baltic Synchronisation Project Phase II

Aurora line

Aurora line

Chiren expansion

Chiren expansion

Northern Lights Phase II

Northern Lights Phase II

Страны Евросоюза согласовали предложение Европейской Комиссии об инвестировании € 1 037 млрд в реализацию 5 инфраструктурных проектов межгосударственного значения из Фонда объединения Европы (Connecting Europe Facility, CEF), в рамках которого осуществляется финансирование проектов, направленных на развитие трансъевропейской транспортной энергетической инфраструктуры.

Хорошо взаимосвязанная электро- и газотранспортная инфраструктура необходима для успешной реализации энергетического перехода, поскольку она способствуют интеграции возобновляемых источников энергии, повышает надежность энергоснабжения и помогает контролировать цены на энергоносители. Таким образом, выделение средств в рамках CEF способствует реализации Европейского зеленого курса (European Green Deal).

Финансовую поддержку в рамках CEF получат 3 проекта строительства трансграничных электрических соединений, 1 проект расширения хранилища природного газа и 1 исследовательский проект по передаче и хранению CO2:

EuroAsia interconnector (€ 657 млн)

Целью проекта является строительство подводного трансграничного соединения между энергосистемами Кипра и Греции. Трансграничное соединение позволит передавать электроэнергию в обоих направлениях и прекратит энергетическую изоляцию Кипра. Протяженность соединения, составляющая 898 м и глубина пролегания подводного кабеля, в отдельных местах доходящая до 3 тыс. м, не имеют аналогов в мире. Выделяемый в рамках CEF грант является продолжением финансовой и политической поддержки проекта EuroAsia со стороны ЕС. Грант CEF предоставляется в дополнение к гранту в размере € 100 млн, предоставленному в рамках Фонда восстановления и устойчивости ЕС.

Baltic Synchronisation Project Phase II (€ 170 млн)

Второй этап проекта синхронизации энергосистем стран Балтии и Континентальной Европы включает укрепление сетевой инфраструктуры Польши и модернизацию сетевой инфраструктуры Литвы, Латвии и Эстонии для обеспечения интеграции энергосистем прибалтийских стран в европейскую энергосистему. Проект ранее уже получал финансирование в рамках CEF в размере более € 1,2 млрд, что подчеркивает его политическую важность для ЕС.

Aurora line (€ 127 млн)

Целью проекта строительства третьего трансграничного соединения между энергосистемами Швеции и Финляндии является увеличение пропускной способности электрических связей между странами и поддержка интеграции наземных и шельфовых объектов генерации на базе возобновляемых источников энергии.

Chiren expansion (€ 78 млн)

Целью проекта является увеличение мощности газового хранилища в Болгарии, что необходимо для региональной безопасности энергоснабжения в Юго-Восточной Европе, а также для снижения затрат на поставку природного газа. Проект также поддерживает поэтапный отказ от угольной генерации в регионе, способствуя переходу на экологически чистую энергетику.

Northern Lights Phase II (€ 4 млн)

Целью исследования является анализ возможности расширения мощностей транспортировки и временного хранения CO2 в Норвегии, открытых для промышленных кластеров всех стран ЕС, с целью удовлетворения растущего спроса на транспортировку и хранение CO2.

Официальный сайт EC

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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