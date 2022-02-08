АО «Мособлэнерго» повысит надёжность электроснабжения села Речицы и деревни Минино Раменского городского округа.

В 2022 году Гжельским производственным отделением начата реконструкция кабельно-воздушной линии электропередачи 6 кВ от питающего центра подстанции ПС-352. Линия протяженностью почти 1,5 км реконструируется в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией. КВЛ-6 кВ обеспечивает электроэнергией порядка 5 тысяч абонентов.