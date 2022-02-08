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Высоковольтное импортозамещение, интервью с ККЗ и почему мир не перейдет на "чистую энергию"?
8 февраля 2022, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "Мособлэнерго"
АО «Мособлэнерго» повысит надёжность электроснабжения села Речицы и деревни Минино Раменского городского округа.
В 2022 году Гжельским производственным отделением начата реконструкция кабельно-воздушной линии электропередачи 6 кВ от питающего центра подстанции ПС-352. Линия протяженностью почти 1,5 км реконструируется в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией. КВЛ-6 кВ обеспечивает электроэнергией порядка 5 тысяч абонентов.
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