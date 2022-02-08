В 2021 году, благодаря реализации программы комплексной модернизации ПАО «РусГидро», установленная мощность Нижегородской ГЭС увеличилась на 7,5 МВт и составляет 530,5 МВт. Так, в прошлом году было проведено техническое перевооружение гидроагрегата со станционным номером 2. Это первый из восьми гидроагрегатов электростанции, который был заменен в рамках программы комплексной модернизации (ПКМ).

В ходе реализации ПКМ на Нижегородском гидроузле помимо генерирующего оборудования уже заменены трансформаторы и распределительные сети собственных нужд, оборудование распределительных устройств 6, 110, 220 кВ, ремонтные затворы гидроагрегатов и затворы водосливной плотины, обновлено компрессорное хозяйство, система осушения здания ГЭС и система пожаротушения станции. На сооружениях ведется реконструкция автодорожного перехода и системы дренажа плотины 1-2.

Программа комплексной модернизации Нижегородской ГЭС предусматривает замену и ввод в работу всех гидроагрегатов станции до 2031 года. В результате замены всех восьми машин установленная мощность ГЭС возрастет до 580 МВт. Сейчас ведется подготовка к техническому перевооружению следующего по графику замены гидроагрегата со станционным номером 1.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 128 гидротурбин, 111 генераторов, 80 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 465 МВт.