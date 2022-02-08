Специалисты мордовского филиала ПАО «Россети Волга» обеспечили технологическое присоединение нового горнолыжного комплекса в Атяшевском районе республики. Энергетики выполнили монтаж высоковольтного пункта учета класса напряжения 10 кВ, который ведет учет электроэнергии, а также передает измерения и параметры электроэнергии на пункт диспетчера по контролю. Новому комплексу предоставлено 149 кВт электрической мощности.

На сегодняшний день к электрическим сетям подключены два канатных подъемника и вся инфраструктура спортивной базы отдыха. Она расположена на холме Троицкие Бугры в 92 километрах от столицы республики. В структуре комплекса – подъёмники, учебный склон, основная трасса и тюбинговая. Протяженность основной трассы – 450 м. Подключение к электрическим сетям дало дополнительный импульс развитию сельской спортивной инфраструктуры и мест массового отдыха жителей региона.

Процедура технологического присоединения универсальна для всех и состоит из трех этапов: подачи заявки, заключения договора и фактического подключения объекта в сеть. Заявку на технологическое присоединение можно подать через Единый портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультации по всем интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220.