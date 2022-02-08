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"Россети Московский регион" обеспечили мощностью развивающийся жилой район "Южная Битца" на юге Московской области

6,48 МВт мощности выдала компания «Россети Московский регион» развивающемуся жилому району «Южная Битца» в Ленинском г.о. Московской области.

Для электроснабжения микрорайона энергетики построили распределительный пункт 10 кВ, проложили от питающего центра 220 кВ «Бутово» две кабельные линии протяженностью порядка 600 м, обеспечив таким образом возможность резервирования подачи электроэнергии.

Комплекс «Южная Битца», состоящий из 12 многоквартирных корпусов, расположен в 3 км от Москвы между Варшавским и Симферопольским шоссе. В нем создаются все условия и необходимая инфраструктура для комфортного проживания и отдыха тысяч семей: будут открыты 4 детских садика на 325 мест каждый, две школы для более чем 2500 детей, поликлиника, торговый центр.

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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