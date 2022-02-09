Приглашаем следить за новостями РНК СИГРЭ в социальных сетях

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Высоковольтное импортозамещение, интервью с ККЗ и почему мир не перейдет на "чистую энергию"?
9 февраля 2022, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
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