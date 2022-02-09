 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем следить за новостями РНК СИГРЭ в социальных сетях

Приглашаем следить за новостями РНК СИГРЭ в социальных сетях

9 февраля 2022, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Напоминаем вам, что с целью повышения скорости взаимодействия между Членами РНК СИГРЭ и Исполнительным аппаратом были созданы официальные страницы РНК СИГРЭ в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram.

Приглашаем вас подписаться на социальные сети, где вы сможете следить за всеми самыми важными событиями в жизни Ассоциации, результатами деятельности не только Российского национального комитета, но и Центрального офиса СИГРЭ.

Страницы РНК СИГРЭ в социальных сетях:

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Источник: РНК СИГРЭ

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