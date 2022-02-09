Приглашаем следить за новостями РНК СИГРЭ в социальных сетях

Напоминаем вам, что с целью повышения скорости взаимодействия между Членами РНК СИГРЭ и Исполнительным аппаратом были созданы официальные страницы РНК СИГРЭ в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram.

Приглашаем вас подписаться на социальные сети, где вы сможете следить за всеми самыми важными событиями в жизни Ассоциации, результатами деятельности не только Российского национального комитета, но и Центрального офиса СИГРЭ.

Страницы РНК СИГРЭ в социальных сетях: