На Дальний Восток были направлены первые партии моторного топлива, стоимость доставки которого была просубсидирована государством.

Соответствующее соглашение об установлении льготных тарифов на перевозку моторного топлива железнодорожным транспортом регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО) было подписано 31 января 2022 года между Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдором) и ОАО «Российские железные дороги». Первые просубсидированные партии моторного топлива направлены регионам ДФО 3 февраля.



Субсидия распространяется на моторное топливо 5-го экологического класса (Евро-5), в том числе бензины марок АИ-92, АИ-95, дизельное летнее и зимнее топливо, а также авиакеросин.

Согласно разработанным Минэнерго России и согласованным с Минфином России, Минтрансом России и ФАС России Правилам предоставления субсидии из федерального бюджета (утверждены постановлением Правительства РФ от 28.12.2021 N2508), при поставках топлива в регионы ДФО государство будет возмещать ОАО «РЖД» недополученные расходы, возникающие в результате установления льготных тарифов на перевозку моторного топлива. В свою очередь, ОАО «РЖД» предоставляет соответствующую скидку грузоотправителю в размере до 4 тысяч рублей на тонну топлива к тарифу на перевозку.



В настоящий момент до 50% всего потребляемого в ДФО топлива поступает по железной дороге от НПЗ из Сибирского федерального округа и Центральной России. Субсидия действует для всех отправлений, оформленных с 31 января 2022 года и работает в интересах жителей регионов ДФО – она разработана исключительно для потребителей внутреннего рынка, соответственно, может быть предоставлена только на тот объем топлива, который будет перевозиться для реализации на внутреннем рынке ДФО. Кроме того, для исключения спекулятивного повышения стоимости такого топлива в Постановлении Правительства указан перечень станций, с которых будет осуществляться льготируемая отгрузка.

«Запущенный механизм скидки на перевозку топлива по железной дороге имеет несколько целей. В первую очередь, он окажет сдерживающее влияние на динамику оптовых цен и снизит давление на розницу в регионах ДФО. При этом, нормализуются доходы местных независимых мелкооптовых и розничных сетей АЗС, в связи с чем ситуация с топливообеспечением должна будет улучшиться», - подчеркнул Павел Сорокин.

Новая субсидия на перевозку топлива разработана взамен ранее действовавшему механизму «дальневосточного демпфера», предусматривавшего надбавку в размере 2000 рублей за тонну к обратному акцизу в случае реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на базисах поставок, расположенных в Дальневосточном федеральном округе. На работу новой субсидии в бюджете предварительно заложено 9,8 млрд руб. в 2022 году, 8,9 млрд руб. в 2023 г. и 8,3 млрд руб. в 2024 г.